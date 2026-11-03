Premier Polski Donald Tusk po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaproponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy jeszcze w tym tygodniu. Jak powiedział szef rządu, mogłoby ono być poświęcone znalezieniu sposobu na długotrwałe obniżenie napięcia w sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Propozycja premiera

Jak informuje Interia, Tusk oświadczył, że uczestnicy posiedzenia podjęli wysiłki, aby pomogło ono złagodzić nieporozumienia i emocje. Podkreślił, że celem nie jest triumf jednej ze stron ani upokorzenie przeciwnika.

Premier nazwał także konfrontacyjnym wystąpienie Nawrockiego przed rozpoczęciem posiedzenia. Według Tuska prezydent skierował pod jego adresem wiele nieprzyjemnych słów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia prezydenta

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się we wtorek po godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyli w nim między innymi Nawrocki, Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dowódcy wojskowi, a także liderzy klubów i kół parlamentarnych.

W części spotkania otwartej dla mediów Nawrocki mówił o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent oświadczył, że odpowiedzialność za sytuację ponosi Tusk, i nazwał działania rządu wobec trybunału nielegalnymi. Nawrocki stwierdził także, że w Polsce trwa poważny kryzys konstytucyjny.

Czytaj nas na