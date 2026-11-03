Премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности Польши предложил президенту Каролю Навроцкому провести на этой неделе встречу с глазу на глаз. По словам главы правительства, она могла бы быть посвящена поиску способа надолго снизить напряженность в споре вокруг Конституционного трибунала.

Предложение премьера

Как сообщает Interia, Туск заявил, что участники заседания приложили усилия, чтобы оно помогло ослабить недопонимание и эмоции. Он подчеркнул, что целью не является триумф одной из сторон или унижение оппонента.

Премьер также назвал конфронтационным выступление Навроцкого перед началом заседания. По словам Туска, президент высказал в его адрес много неприятных слов.

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Заявления президента

Заседание Совета национальной безопасности началось во вторник после 15:00 в Президентском дворце. В нем, в частности, приняли участие Навроцкий, Туск, маршал Сейма Влодзимеж Чажастый, руководство Министерства национальной обороны и Министерства иностранных дел, военные командующие, а также лидеры парламентских клубов и групп.

В открытой для СМИ части встречи Навроцкий говорил о споре вокруг Конституционного трибунала. Президент заявил, что ответственность за ситуацию несет Туск, и назвал действия правительства в отношении трибунала незаконными. Также Навроцкий заявил о серьезном конституционном кризисе в Польше.

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