Прем’єр Польщі Туск запропонував президенту Навроцькому зустріч — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Ради національної безпеки Польщі запропонував президенту Каролю Навроцькому провести цього тижня зустріч віч-на-віч. За словами глави уряду, вона могла б бути присвячена пошуку способу надовго знизити напруження у спорі довкола Конституційного трибуналу.

Пропозиція прем’єра

Як повідомляє Interia, Туск заявив, що учасники засідання доклали зусиль, аби воно допомогло послабити непорозуміння та емоції. Він наголосив, що метою не є тріумф однієї зі сторін або приниження опонента.

Прем’єр також назвав конфронтаційним виступ Навроцького перед початком засідання. За словами Туска, президент висловив на його адресу багато неприємних слів.

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Заяви президента

Засідання Ради національної безпеки розпочалося у вівторок після 15:00 у Президентському палаці. У ньому, зокрема, взяли участь Навроцький, Туск, маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий, керівники Міністерства національної оборони та Міністерства закордонних справ, військові командувачі, а також лідери парламентських клубів і кіл.

У відкритій для медіа частині зустрічі Навроцький говорив про спір довкола Конституційного трибуналу. Президент заявив, що відповідальність за ситуацію несе Туск, і назвав дії уряду щодо трибуналу незаконними. Також Навроцький заявив про серйозну конституційну кризу в Польщі.

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