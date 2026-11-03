W Waszyngtonie amerykańscy urzędnicy różnie oceniają twierdzenia izraelskiego wywiadu, że Iran rzekomo rozważa możliwość użycia broni chemicznej przeciwko swoim przeciwnikom. Anadolu Agency informuje o tym, powołując się na „The New York Times”.

Różnice zdań wśród urzędników USA

Część amerykańskich urzędników uważa te twierdzenia za próbę rządu premiera Izraela Binjamina Netanjahu przekonania administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do wznowienia zakrojonych na szeroką skalę operacji wojskowych przeciwko Iranowi. Inni urzędnicy wzywają do poważnego potraktowania ostrzeżeń w obliczu obaw przed możliwymi atakami Teheranu na amerykańskie interesy.

Izrael przekazał te oceny również państwom Zatoki Perskiej. Regionalny urzędnik powiedział „The New York Times”, że strona izraelska przedstawiła oceny, według których Iran rzekomo pracuje nad doprowadzeniem broni chemicznej do gotowości bojowej, lecz nie przedstawiła potwierdzających dowodów. Rządy państw Zatoki, według gazety, nie uznały tych twierdzeń za przekonujące.

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Kontakty dyplomatyczne i przygotowania USA

Amerykańskie służby wywiadowcze od dawna monitorują chemiczny potencjał Iranu, jednak urzędnicy nie mają wspólnego stanowiska co do tego, czy Teheran jest zdolny skutecznie użyć takiej broni i czy wybrałby tę opcję. Iran wielokrotnie zaprzeczał posiadaniu broni chemicznej i nazywał podobne oskarżenia izraelską kampanią wojny psychologicznej.

W obliczu sporów Waszyngton i Teheran badają opcje dyplomatyczne, aby nie dopuścić do nowej eskalacji. Jednocześnie USA zwiększają obecność wojskową w regionie, a amerykańskie wojsko przygotowuje się do możliwego wznowienia ataków na Iran już w środę, pod warunkiem zgody prezydenta Trumpa.

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