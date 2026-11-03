У США по-різному оцінили заяви Ізраїлю про хімзброю Ірану — Anadolu Agency

У Вашингтоні американські посадовці по-різному оцінюють заяви ізраїльської розвідки про те, що Іран нібито розглядає можливість застосування хімічної зброї проти своїх противників. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на The New York Times.

Розбіжності серед посадовців США

Частина американських посадовців вважає ці твердження спробою уряду прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу переконати адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити масштабні воєнні операції проти Ірану. Інші посадовці закликають серйозно поставитися до попереджень на тлі занепокоєння можливими атаками Тегерана на американські інтереси.

Ізраїль також передавав ці оцінки країнам Перської затоки. Регіональний посадовець повідомив The New York Times, що ізраїльська сторона представила оцінки про нібито роботу Ірану над приведенням хімічної зброї в боєздатний стан, але не надала підтвердних доказів. Уряди країн Затоки, за даними газети, не вважали ці твердження переконливими.

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Дипломатичні контакти та підготовка США

Американські розвідувальні служби давно стежать за хімічним потенціалом Ірану, однак посадовці не мають спільної позиції щодо того, чи здатен Тегеран ефективно застосувати таку зброю і чи обрав би він цей варіант. Іран неодноразово заперечував наявність хімічної зброї та називав подібні звинувачення ізраїльською кампанією психологічної війни.

На тлі суперечок Вашингтон і Тегеран вивчають дипломатичні варіанти, щоб не допустити нового загострення. Водночас США нарощують військову присутність у регіоні, а американські військові готуються до можливого відновлення ударів по Ірану вже в середу за умови дозволу президента Трампа.

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