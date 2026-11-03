Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во время мероприятия по вопросам межпоколенческой справедливости в Гааге, Нидерланды, заявил, что Международный уголовный суд подвергается беспрецедентным атакам, направленным на его изоляцию и парализацию. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Санкции и производства

По словам Тюрка, некоторые страны вводят санкции против суда, инициируют уголовные производства в отношении его должностных лиц и распространяют дезинформацию о работе МУС. Он заявил, что цель таких действий заключается в изоляции и парализации суда.

Верховный комиссар также раскритиковал отдельные государства — участники Римского статута. По его словам, в некоторых делах они не выполняют обязательства по исполнению ордеров на арест и сотрудничеству с МУС.

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Защита международного правосудия

Тюрк заявил, что атаки на МУС являются атаками на правосудие и верховенство права. По его мнению, меры против суда направлены на подрыв его беспристрастности, независимости и добросовестности и являются частью более широкого сопротивления защите прав человека в мире.

Он подчеркнул необходимость последовательно применять международное право, не устанавливая разные стандарты для союзников и противников. Тюрк призвал тех, кто имеет влияние, защищать суд и предупредил, что ослабление институтов международного правосудия оставит будущим поколениям меньше механизмов защиты от злоупотреблений властью.

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