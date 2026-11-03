Верховний комісар ООН Тюрк заявив про спроби паралізувати МКС — Anadolu Agency

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час заходу з питань справедливості між поколіннями в Гаазі, Нідерланди, заявив, що Міжнародний кримінальний суд зазнає безпрецедентних атак, спрямованих на його ізоляцію та паралізацію. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Санкції та провадження

За словами Тюрка, деякі країни запроваджують санкції проти суду, ініціюють кримінальні провадження щодо його посадовців і поширюють дезінформацію про роботу МКС. Він заявив, що мета таких дій полягає в ізоляції та паралізації суду.

Верховний комісар також розкритикував окремі держави-учасниці Римського статуту. За його словами, у деяких справах вони не виконують зобов’язань щодо виконання ордерів на арешт і співпраці з МКС.

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Захист міжнародного правосуддя

Тюрк заявив, що атаки на МКС є атаками на правосуддя та верховенство права. На його думку, заходи проти суду спрямовані на підрив його неупередженості, незалежності та доброчесності й становлять частину ширшого спротиву захисту прав людини у світі.

Він наголосив на необхідності послідовно застосовувати міжнародне право, не встановлюючи різних стандартів для союзників і противників. Тюрк закликав тих, хто має вплив, захищати суд та попередив, що послаблення інституцій міжнародного правосуддя залишить майбутнім поколінням менше механізмів захисту від зловживань владою.

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