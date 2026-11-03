Wysoki komisarz ONZ Türk mówi o próbach sparaliżowania MTK — Anadolu Agency
Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Volker Türk podczas wydarzenia poświęconego sprawiedliwości międzypokoleniowej w Hadze w Niderlandach oświadczył, że Międzynarodowy Trybunał Karny doświadcza bezprecedensowych ataków mających na celu jego izolację i sparaliżowanie. Poinformowała o tym Anadolu Agency.
Sankcje i postępowania
Według Türka niektóre państwa nakładają sankcje na trybunał, wszczynają postępowania karne wobec jego urzędników i rozpowszechniają dezinformację na temat działalności MTK. Oświadczył, że celem takich działań jest izolacja i sparaliżowanie trybunału.
Wysoki komisarz skrytykował również poszczególne państwa strony Statutu Rzymskiego. Jak stwierdził, w niektórych sprawach nie wypełniają one zobowiązań dotyczących wykonywania nakazów aresztowania i współpracy z MTK.
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Obrona międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości
Türk oświadczył, że ataki na MTK są atakami na sprawiedliwość i praworządność. Jego zdaniem działania przeciwko trybunałowi mają na celu podważenie jego bezstronności, niezależności i uczciwości oraz stanowią część szerszego sprzeciwu wobec ochrony praw człowieka na świecie.
Podkreślił potrzebę konsekwentnego stosowania prawa międzynarodowego bez ustanawiania różnych standardów dla sojuszników i przeciwników. Türk wezwał osoby mające wpływ do obrony trybunału i ostrzegł, że osłabienie instytucji międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości pozostawi przyszłym pokoleniom mniej mechanizmów ochrony przed nadużyciami władzy.