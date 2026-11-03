白俄罗斯戈梅利地方当局未批准在斯大林时期镇压受害者集体墓地旁举行天主教礼拜。这是自苏联解体以来的首例此类事件，Interia报道称，消息援引Katolik.life门户网站。

在亡者纪念日中断的传统

每年11月2日，即亡者纪念日，在白俄罗斯也被称为“祖先节”，天主教徒都会聚集在戈梅利郊外的一座十字架旁。那里有被内务人民委员部枪决者的集体墓地。受害者中包括信徒，其中有天主教会和东正教会的神职人员。

据Katolik.life报道，今年地方当局首次拒绝批准这场礼拜。因此，信徒无法在这一自20世纪90年代初以来一直是纪念苏维埃镇压受害者重要场所的地点集会。

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对受镇压者的纪念

多年来，戈梅利一直是白俄罗斯境内天主教徒能够在斯大林时期镇压受害者墓地旁公开举行礼拜的最后一个地点。近年来，当地祈祷仪式由卡齐米日·维尔科谢列茨主教主持，他于2026年初去世。

此前，明斯克附近的库拉帕特荒地也曾举行类似活动。自1989年以来，白俄罗斯首都居民前往那里纪念被内务人民委员部杀害的人。根据报道中引用的估计，1937年至1941年间，那里有3万至25万人被枪决。

2020年，库拉帕特的祖先节游行被特警部队驱散。2023年，白俄罗斯当局禁止在该地点公开纪念受害者。周五，欧洲外交官在库拉帕特纪念受镇压者，并在波兰十字架旁祈祷；该十字架献给1937年内务人民委员部波兰行动的受害者。

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