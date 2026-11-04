据预测，共和党人休斯敦·盖恩斯将赢得佐治亚州第10国会选区的美国众议院选举。根据Decision Desk HQ的评估，他将击败民主党候选人帕梅拉·德兰西，赢得这一空缺席位。

《国会山报》援引Decision Desk HQ报道称。盖恩斯将接替共和党人迈克·柯林斯，后者离开众议院席位以竞选美国参议院议员。

共和党选区

佐治亚州第10选区涵盖雅典市以及该州东北部和中部的部分地区。该媒体称其为共和党的大本营：自1992年以来，民主党人从未在这里获胜。柯林斯在2024年选举中成功连任，获得超过63%的选票。

盖恩斯在5月赢得共和党初选，他的对手包括电影行业高管瑞安·米尔萨普和杰弗里·贝克。他的候选资格获得美国总统唐纳德·特朗普的支持。

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候选人的经验

盖恩斯出生于雅典市，自2019年以来一直担任佐治亚州众议院议员，并担任州立法机构共和党党团副主席。他代表巴罗、克拉克、杰克逊和奥科尼县的部分地区。

在竞选期间，这名共和党人主张加强打击非法移民的措施、支持执法机构、削减政府开支和降低税收。他还强调了自己的立法工作，特别是限制无保释释放以及支持该州移民管控政策的倡议。

德兰西是一名退役美国陆军上校和护士。她在初选中击败莱克西·多尔蒂，获得民主党提名；多尔蒂曾在2024年与柯林斯竞选，但未能胜出。

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