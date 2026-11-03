В Гомеле в Беларуси местные власти не выдали разрешение на католическое богослужение у массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Это первый такой случай со времени распада СССР, сообщает Interia со ссылкой на портал Katolik.life.

Традицию прервали в День поминовения усопших

Ежегодно 2 ноября, в День поминовения усопших, который в Беларуси также называют Дзядами, католики собирались у креста на окраине Гомеля. Там расположены массовые могилы людей, расстрелянных НКВД. Среди жертв были верующие, в том числе священнослужители Католической и Православной церквей.

По данным Katolik.life, в этом году местные власти впервые отказали в согласовании богослужения. В результате верующие не смогли собраться в месте, которое с начала 1990-х годов было важным центром почитания жертв советских репрессий.

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Память о репрессированных

На протяжении многих лет Гомель оставался последним местом в Беларуси, где католики могли публично проводить богослужения у захоронений жертв сталинских репрессий. В последние годы молитвы там возглавлял епископ Казимир Велькоселец, умерший в начале 2026 года.

Подобные мероприятия ранее проходили также в урочище Куропаты возле Минска. С 1989 года жители белорусской столицы приходили туда, чтобы почтить память людей, убитых НКВД. Согласно приведенным в материале оценкам, в 1937–1941 годах там были расстреляны от 30 до 250 тысяч человек.

В 2020 году шествие на Дзяды в Куропатах было разогнано подразделениями ОМОНа. В 2023 году белорусские власти запретили публичные почитания жертв в этом месте. В пятницу европейские дипломаты почтили память репрессированных в Куропатах и помолились у Польского креста, посвященного жертвам Польской операции НКВД 1937 года.

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