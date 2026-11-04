共和党人阿什莉·穆迪在佛罗里达州美国参议院特别选举中击败了民主社会主义者安吉·尼克松。穆迪将保留国会上院的席位至2028年选举，《卫报》报道。

鲁比奥的任期

这是穆迪自2025年1月获佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯任命以来首次在选举中获胜。马尔科·鲁比奥出任美国国务卿后，她接任该职位，并将完成他的参议员任期。

投票前的民调显示，穆迪拥有明显但并不大的优势。这场竞选也被视为对佛罗里达州是否仍是一个稳固共和党州的检验。共和党在登记选民人数上领先150万，而民主党已经十年未能赢得全州范围的选举。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对手的竞选活动

尼克松的竞选重点关注生活负担能力和政治腐败问题。伯尼·桑德斯参议员和众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯支持她，并在佛罗里达州中部的集会上发表讲话。

穆迪称对手为“社会主义者”，并批评她与“美国民主社会主义者”组织的联系。她声称，尼克松据称支持削减对警察和美国武装部队的资金、废除监狱、不受控制的移民，以及非公民的投票权。

尼克松则提及穆迪担任佛罗里达州总检察长期间的工作，称其与所谓的Hope Florida丑闻有关。《卫报》报道称，德桑蒂斯政府将一笔1000万美元的医疗补助付款转入政治委员会。

关注我们在