Republikanka Ashley Moody pokonała demokratyczną socjalistkę Angie Nixon w wyborach uzupełniających do Senatu USA na Florydzie. Moody zachowa miejsce w izbie wyższej Kongresu do wyborów w 2028 roku, informuje The Guardian.

Kadencja Rubio

To pierwsze zwycięstwo wyborcze Moody od czasu jej nominacji przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa w styczniu 2025 roku. Objęła urząd po tym, jak Marco Rubio został sekretarzem stanu USA, i dokończy jego kadencję senatorską.

Przed głosowaniem sondaże dawały Moody wyraźną, choć niewielką, przewagę. Wyścig był także postrzegany jako sprawdzian tego, czy Floryda pozostaje pewnie republikańskim stanem. Partia Republikańska ma przewagę 1,5 mln zarejestrowanych wyborców, podczas gdy Demokraci od dziesięciu lat nie wygrali wyborów ogólnostanowych.

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Kampanie rywali

Nixon prowadziła kampanię skoncentrowaną na kosztach życia i korupcji w polityce. Poparli ją senator Bernie Sanders oraz kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez, którzy wystąpili na wiecach w środkowej Florydzie.

Moody nazywała swoją rywalkę „socjalistką” i krytykowała jej związki z organizacją Demokratyczni Socjaliści Ameryki. Twierdziła, że Nixon rzekomo popiera ograniczenie finansowania policji i sił zbrojnych USA, likwidację więzień, niekontrolowaną imigrację oraz prawo osób niebędących obywatelami do głosowania.

Nixon z kolei wspominała o działalności Moody na stanowisku prokuratorki generalnej Florydy w związku z tak zwanym skandalem Hope Florida. The Guardian informuje, że administracja DeSantisa skierowała wypłatę Medicaid w wysokości 10 mln dolarów do komitetów politycznych.

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