Республиканка Эшли Муди победила демократическую социалистку Энджи Никсон на внеочередных выборах в Сенат США в штате Флорида. Муди сохранит место в верхней палате Конгресса до выборов 2028 года, сообщает The Guardian.

Срок Рубио

Это первая победа Муди на выборах после ее назначения губернатором Флориды Роном Десантисом в январе 2025 года. Она вступила в должность после того, как Марко Рубио стал государственным секретарем США, и завершит его сенатский срок.

Перед голосованием опросы отдавали Муди явное, хотя и небольшое преимущество. Гонку также рассматривали как проверку того, остается ли Флорида надежно республиканским штатом. Республиканская партия имеет преимущество в 1,5 млн зарегистрированных избирателей, тогда как демократы в течение десяти лет не побеждали на выборах в масштабе штата.

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Кампании соперниц

Никсон вела кампанию, сосредоточенную на доступности жизни и коррупции в политике. Ее поддержали сенатор Берни Сандерс и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, выступившие на митингах в центральной Флориде.

Муди называла соперницу «социалисткой» и критиковала ее связи с организацией «Демократические социалисты Америки». Она утверждала, что Никсон якобы поддерживает сокращение финансирования полиции и вооруженных сил США, ликвидацию тюрем, неконтролируемую иммиграцию и право неграждан голосовать.

Никсон, со своей стороны, упоминала деятельность Муди на посту генерального прокурора Флориды в связи с так называемым скандалом Hope Florida. The Guardian сообщает, что администрация Десантиса направила выплату Medicaid в размере $10 млн в политические комитеты.

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