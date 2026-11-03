W Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną Gdzie się ukryć PL, która pomaga znaleźć najbliższy punkt schronienia w razie zagrożenia. Program opracowała Państwowa Straż Pożarna, a aplikacja jest dostępna w App Store i Google Play.

Ponad 88 tysięcy punktów

Baza aplikacji zawiera ponad 88 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce, przeznaczonych łącznie dla ponad 24 milionów osób. Jak informuje RMF24, serwis może wyznaczyć trasę do najbliższego takiego miejsca nawet bez dostępu do internetu.

Aplikacja ma pełną i uproszczoną wersję interfejsu. W pełnej wersji użytkownik widzi swoją lokalizację i punkty schronienia, a mapa obraca się zgodnie z ruchem telefonu. Uproszczony tryb pokazuje najbliższe lokalizacje, odległość i kierunek do nich, a także może przekazywać wskazówki głosowe.

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Porady i dostępność

W Gdzie się ukryć PL zamieszczono także instrukcje na wypadek pożaru, powodzi, rozległej awarii zasilania lub ataku z powietrza. Użytkownicy mogą korzystać z szybkich przycisków do wzywania służb ratunkowych i odsłuchać sygnały alarmowe.

Twórcy zapewnili obsługę czytników ekranu, tryb dużego tekstu oraz jasny lub ciemny motyw. Polskie MSW podkreśla, że punkty schronienia nie są pełnoprawnymi schronami: zapewniają podstawową ochronę, w tym przed odłamkami lub silnym wiatrem, ale nie gwarantują pełnej ochrony, na przykład w przypadku ataku nuklearnego.

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