We Francji wszczęto śledztwo sądowe po skardze dotyczącej domniemanej zbrodni wojennej związanej z uderzeniem w budynek mieszkalny w centrum Bejrutu w 2024 roku. Jak podaje Asharq Al-Awsat, wydział Sądu w Paryżu ds. zbrodni przeciwko ludzkości wyznaczył dwóch sędziów do prowadzenia śledztwa.

Skargę jako strona cywilna złożył w tym roku francusko-libański artysta Ali Cherri, przy udziale Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Według jego adwokatki Clémence Bectart jest to pierwsze śledztwo sądowe we Francji dotyczące domniemanych zbrodni wojennych izraelskich sił w Libanie.

Śmierć cywilów w Bejrucie

Zgodnie ze skargą, z którą zapoznała się agencja AFP, 26 listopada 2024 roku w wyniku bombardowania 12-piętrowego budynku mieszkalnego w centrum Bejrutu zginęło siedmioro cywilów. Wśród zabitych byli rodzice Cherriego w wieku 87 i 77 lat. W budynku zniszczono trzy piętra.

W skardze stwierdzono, że uderzenie nastąpiło kilka godzin przed wejściem w życie porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hezbollahem. Dokument powołuje się na badania Amnesty International i Forensic Architecture. AFP zwróciła się do izraelskiego wojska o komentarz.

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Cherri powiedział AFP, że zwrócił się do sądu „dla godności wszystkich cywilnych ofiar”. Wyraził nadzieję, że śledztwo pomoże przezwyciężyć bezkarność urzędników, których uważa za odpowiedzialnych za ataki na ludność cywilną w Libanie i Palestynie.

Inne postępowania

We Francji rozpatrywane są także inne sprawy związane z działaniami izraelskich sił. Francusko-libański mężczyzna Mohammad H., reprezentowany przez adwokata Emmanuela Daouda, domaga się śledztwa po śmierci swojej matki, siostry i dwóch siostrzeńców podczas uderzeń na Tyr w nocy z 16 na 17 kwietnia.

Francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna, która zajmuje się również zbrodniami wojennymi, wcześniej wszczęła śledztwa w sprawie zarzutów tortur i zbrodni wojennych w związku z przechwyceniem przez izraelskie siły flotylli humanitarnych zmierzających do Gazy w 2025 i 2026 roku. Zwróciła się także do paryskiego sędziego o rozpoczęcie śledztwa w sprawie śmierci dwojga francuskich dzieci podczas izraelskiego bombardowania Gazy w październiku 2023 roku.

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