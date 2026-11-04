Demokrata Adam Hamawy pokonał republikanina Gregga Mele w wyborach do Izby Reprezentantów USA z New Jersey. W chwili publikacji Hamawy miał 74% głosów. AP ogłosiła go zwycięzcą wieczorem 3 listopada.

Zwycięstwo w New Jersey

Jak informuje The National, Hamawy urodził się w Egipcie i jako niemowlę przeprowadził się z rodziną do miejscowości Old Bridge w New Jersey. Zostanie pierwszą osobą egipskiego pochodzenia w Izbie Reprezentantów USA.

Hamawy może także zostać jednym z pięciu muzułmanów w niższej izbie Kongresu USA, jeśli inni urzędujący muzułmańscy kongresmeni utrzymają swoje mandaty.

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Doświadczenie chirurga

Hamawy był chirurgiem polowym w armii i służył podczas wojny w Iraku. Przypisuje mu się uratowanie życia senatorce Tammy Duckworth po tym, jak jej śmigłowiec został zestrzelony w Iraku w 2004 roku.

W 2024 i 2025 roku Hamawy pracował jako wolontariusz, humanitarny chirurg urazowy w Strefie Gazy. Na jego stronie kampanijnej podano również, że dobrowolnie leczył pacjentów w Syrii, Libanie, Sudanie, Jordanii, Turcji, Bośni, na Haiti, w Belize i Kolumbii.

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