Демократ Адам Хамави победил республиканца Грегга Меле на выборах в Палату представителей США от штата Нью-Джерси. На момент публикации материала у Хамави было 74% голосов. AP объявило его победителем вечером 3 ноября.

Победа в Нью-Джерси

Как сообщает The National, Хамави родился в Египте и еще младенцем переехал с семьей в городок Олд-Бридж в Нью-Джерси. Он станет первым человеком египетского происхождения в Палате представителей США.

Хамави также может стать одним из пяти мусульман в нижней палате Конгресса США, если другие действующие мусульмане-конгрессмены сохранят свои мандаты.

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Опыт хирурга

Хамави был боевым хирургом в армии и служил во время войны в Ираке. Ему приписывают спасение жизни сенатора Тэмми Дакуорт после того, как в 2004 году в Ираке был сбит ее вертолет.

В 2024 и 2025 годах Хамави работал волонтером в качестве гуманитарного травматолога в секторе Газа. На его предвыборном сайте также указано, что он добровольно лечил пациентов в Сирии, Ливане, Судане, Иордании, Турции, Боснии, Гаити, Белизе и Колумбии.

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