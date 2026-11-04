Demokratyczny senator Jon Ossoff został ponownie wybrany do Senatu USA ze stanu Georgia, pokonując republikanina Mike’a Collinsa. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Associated Press.

Druga kadencja w Senacie

39-letni Ossoff zdobył drugą sześcioletnią kadencję w izbie wyższej Kongresu USA. Utrzymał dla Demokratów mandat senatorski w stanie, który prezydent Donald Trump wygrał w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Ossoff po raz pierwszy został senatorem w styczniu 2021 roku, kiedy wygrał drugą turę wyborów. To zwycięstwo pomogło wówczas Demokratom uzyskać kontrolę nad Senatem.

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Przebieg kampanii

Przeciwnikiem Ossoffa był członek Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej Mike Collins, popierany przez Trumpa. W kampanii Collins kładł nacisk na egzekwowanie przepisów imigracyjnych, bezpieczeństwo granicy oraz kwestie gospodarcze.

Wybory w Georgii należały do najbardziej oczekiwanych wyścigów w wyborach śródokresowych. Przed głosowaniem Republikanie mieli większość w Senacie — 53 mandaty wobec 47 Demokratów. Demokraci potrzebowali zyskać netto cztery mandaty, aby odzyskać kontrolę nad izbą.

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