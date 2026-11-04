Сенатор Джон Оссофф переобрався до Сенату США від Джорджії — Anadolu Agency

Сенатор-демократ Джон Оссофф переобрався до Сенату США від штату Джорджія, перемігши республіканця Майка Коллінза. Про це з посиланням на Associated Press повідомляє Anadolu Agency.

Другий термін у Сенаті

39-річний Оссофф здобув другий шестирічний термін у верхній палаті Конгресу США. Він зберіг за демократами сенатське місце у штаті, який президент Дональд Трамп виграв на президентських виборах 2024 року.

Оссофф уперше став сенатором у січні 2021 року, коли переміг у другому турі виборів. Ця перемога тоді допомогла демократам отримати контроль над Сенатом.

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Перебіг кампанії

Суперником Оссоффа був член Палати представників від Республіканської партії Майк Коллінз, якого підтримав Трамп. У кампанії Коллінз акцентував на контролі за дотриманням імміграційного законодавства, безпеці кордону та економічних питаннях.

Вибори в Джорджії належали до найбільш очікуваних перегонів проміжних виборів. Напередодні голосування республіканці мали більшість у Сенаті — 53 місця проти 47 у демократів. Демократам для повернення контролю над палатою був потрібен чистий приріст чотирьох місць.

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