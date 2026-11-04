Сенатор-демократ Джон Оссофф переизбран в Сенат США от штата Джорджия, победив республиканца Майка Коллинза. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Associated Press.

Второй срок в Сенате

39-летний Оссофф получил второй шестилетний срок в верхней палате Конгресса США. Он сохранил за демократами сенатское место в штате, который президент Дональд Трамп выиграл на президентских выборах 2024 года.

Оссофф впервые стал сенатором в январе 2021 года, когда победил во втором туре выборов. Эта победа тогда помогла демократам получить контроль над Сенатом.

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Ход кампании

Соперником Оссоффа был член Палаты представителей от Республиканской партии Майк Коллинз, которого поддержал Трамп. В ходе кампании Коллинз акцентировал внимание на контроле за соблюдением иммиграционного законодательства, безопасности границы и экономических вопросах.

Выборы в Джорджии относились к наиболее ожидаемым гонкам промежуточных выборов. Накануне голосования республиканцы имели большинство в Сенате — 53 места против 47 у демократов. Демократам для возвращения контроля над палатой требовался чистый прирост четырех мест.

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