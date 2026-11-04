Według Anadolu Agency, powołującej się na Associated Press, demokratka Keisha Lance Bottoms pokonała republikanina Ricka Jacksona w wyborach na gubernatorkę stanu Georgia w USA. Została pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na gubernatorkę któregokolwiek stanu USA, a także pierwszą kobietą i pierwszą czarnoskórą osobą wybraną na to stanowisko w Georgii.

Wynik wyborów

Bottoms pokonała Jacksona, miliardera i menedżera w sektorze ochrony zdrowia, w zaciętym wyścigu. Ma zastąpić republikańskiego gubernatora Briana Kempa, który nie mógł ponownie kandydować z powodu ograniczeń kadencji.

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Historyczne zwycięstwo Demokratów

To zwycięstwo było pierwszym dla Partii Demokratycznej w wyborach gubernatorskich w Georgii od 1998 roku. Jednocześnie w wyborach prezydenckich w 2024 roku w tym stanie zwyciężył Donald Trump.

Kampania wyborcza

Keisha Lance Bottoms była burmistrzynią Atlanty w latach 2018–2022 oraz doradczynią byłego prezydenta USA Joe Bidena. Podczas kampanii opowiadała się za rozszerzeniem programu Medicaid, rozwiązaniem problemu dostępności mieszkań oraz sprzeciwiała się szeregowi polityk administracji Trumpa.

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