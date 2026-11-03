法国已就一项涉嫌战争罪的投诉展开司法调查，该投诉与2024年对贝鲁特市中心一栋住宅楼的袭击有关。正如Asharq Al-Awsat报道所称，巴黎法院反人类罪部门已指定两名法官负责调查。

法黎艺术家阿里·谢里今年以民事当事人身份提出投诉，国际人权联合会参与其中。其律师克莱芒斯·贝克塔尔表示，这是法国首次就以色列军队在黎巴嫩涉嫌犯下的战争罪展开司法调查。

贝鲁特平民死亡

据法新社看到的投诉文件，2024年11月26日，贝鲁特市中心一栋12层住宅楼遭轰炸，造成7名平民死亡。死者包括谢里87岁和77岁的父母。该建筑有三层被摧毁。

投诉称，此次袭击发生在以色列与真主党之间的停火协议生效前数小时。文件援引了国际特赦组织和Forensic Architecture的研究。法新社已向以色列军方寻求评论。

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谢里对法新社表示，他诉诸法院是“为了所有平民受害者的尊严”。他希望调查能够帮助克服他认为应对针对黎巴嫩和巴勒斯坦平民的袭击负责的官员所享有的有罪不罚。

其他诉讼程序

法国还在审理其他与以色列军队行动有关的案件。由律师埃马纽埃尔·达乌德代理的法黎男子穆罕默德·H.，在其母亲、姐姐和两名侄子于4月16日至17日夜间针对提尔的袭击中死亡后，正寻求展开调查。

法国国家反恐检察院也负责处理战争罪，此前已就有关以色列军队于2025年和2026年拦截前往加沙的人道主义船队时涉嫌实施酷刑和战争罪的指控展开调查。该机构还请求一名巴黎法官对2023年10月两名法国儿童在以色列轰炸加沙期间死亡一事展开调查。

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