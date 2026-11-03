Во Франции начали судебное расследование по жалобе о предполагаемом военном преступлении, связанном с ударом по жилому дому в центре Бейрута в 2024 году. Как сообщает Asharq Al-Awsat, подразделение Парижского суда по делам о преступлениях против человечности назначило двух судей для расследования.

Жалобу в качестве гражданской стороны в этом году подал франко-ливанский художник Али Черри при участии Международной федерации за права человека. По словам его адвоката Клеманс Бектарт, это первое судебное расследование во Франции в отношении предполагаемых военных преступлений израильских сил в Ливане.

Гибель мирных жителей в Бейруте

Согласно жалобе, с которой ознакомилось агентство AFP, 26 ноября 2024 года в результате бомбардировки 12-этажного жилого дома в центре Бейрута погибли семеро мирных жителей. Среди погибших были родители Черри в возрасте 87 и 77 лет. В здании были разрушены три этажа.

В жалобе утверждается, что удар произошел за несколько часов до вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Документ ссылается на исследования Amnesty International и Forensic Architecture. AFP обратилось к израильским военным за комментарием.

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Черри заявил AFP, что обратился в суд «ради достоинства всех гражданских жертв». Он выразил надежду, что расследование поможет преодолеть безнаказанность должностных лиц, которых он считает ответственными за атаки против гражданского населения в Ливане и Палестине.

Другие производства

Во Франции также рассматриваются другие дела, связанные с действиями израильских сил. Франко-ливанец Мохаммад Х., которого представляет адвокат Эммануэль Дауд, добивается расследования после гибели его матери, сестры и двух племянников во время ударов по Тиру в ночь с 16 на 17 апреля.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, которая также занимается военными преступлениями, ранее открыла расследования заявлений о пытках и военных преступлениях в связи с перехватом израильскими силами гуманитарных флотилий, направлявшихся в Газу, в 2025 и 2026 годах. Она также обратилась к парижскому судье с просьбой начать расследование гибели двух французских детей во время израильской бомбардировки Газы в октябре 2023 года.

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