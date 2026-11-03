W Albanii przebywający w areszcie burmistrz Tirany Erion Veliaj oświadczył, że premier Edi Rama za pośrednictwem ministra sprawiedliwości przekazał żądanie, by ustąpił ze stanowiska i przyznał się do udziału w gwałtownych protestach w stolicy. Poinformował o tym Balkan Insight.

Twierdzenia o żądaniach premiera

Adwokat Veliaja, Plarent Ndreca, poinformował, że minister sprawiedliwości Toni Gogu odwiedził jego klienta w więzieniu po przeniesieniu burmistrza i miał przekazać listę żądań od Ramy. Według adwokata od Veliaja żądano odejścia ze stanowiska i przyznania, że stał za akcjami protestacyjnymi w Tiranie.

Gogu potwierdził spotkanie z burmistrzem, ale zaprzeczył, by przekazywał jakiekolwiek wiadomości od premiera. Minister wyjaśnił, że wizyta miała na celu sprawdzenie warunków osadzenia Veliaja oraz rozpatrzenie skarg, które wcześniej publicznie przedstawił jego adwokat.

Veliaj opublikował później dwie odręczne notatki, które, jak twierdził, zawierały żądania Ramy. Wezwał również premiera do przedstawienia dowodów na jego przypuszczenia dotyczące udziału burmistrza w protestach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przeniesienie do więzienia w Fierze

Oświadczenia padły kilka dni po przeniesieniu Veliaja z ośrodka tymczasowego aresztowania w Durrës do placówki w Fierze. Burmistrz nazwał to przeniesienie politycznie motywowanym i porównał je do policyjnego porwania, podkreślając brak pisemnego nakazu.

Generalna Dyrekcja Więziennictwa Albanii oświadczyła, że przeniesienie było standardową procedurą. Jednocześnie urząd poinformował, że nakaz w tej sprawie został objęty tajemnicą państwową.

Zastrzeżenia obrońców praw człowieka

Po oświadczeniach Veliaja Albański Komitet Helsiński przeprowadził monitoring w więzieniu w Fierze. Organizacja poinformowała o poważnych problemach z przejrzystością przyczyn przeniesienia, utajnieniem odpowiedniego nakazu oraz przeszkodami w skutecznym odwołaniu.

Veliaj przebywa w areszcie od 10 lutego 2025 roku, po zatrzymaniu przez Specjalną Prokuraturę ds. Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej. Zarzuca mu się korupcję i pranie pieniędzy w sprawie, która dotyczy również jego żony Ajoli Xoxy. Burmistrz zaprzecza stawianym mu zarzutom.

Czytaj nas na