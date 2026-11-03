Мер Тирани Веліай заявив про тиск премʼєра Рами через міністра — Balkan Insight

В Албанії мер Тирани Еріон Веліай, який перебуває під вартою, заявив, що прем’єр-міністр Еді Рама передав через міністра юстиції вимогу піти у відставку та визнати причетність до насильницьких протестів у столиці. Про це повідомляє Balkan Insight.

Заяви про вимоги прем’єра

Адвокат Веліая Пларент Ндреца повідомив, що міністр юстиції Тоні Гогу відвідав його підзахисного у в’язниці після переведення мера та нібито передав перелік вимог від Рами. За словами адвоката, від Веліая вимагали залишити посаду і визнати, що він стоїть за протестними акціями у Тирані.

Гогу підтвердив факт зустрічі з мером, але заперечив, що передавав будь-які повідомлення від прем’єра. Міністр пояснив візит перевіркою умов утримання Веліая та розглядом скарг, які раніше публічно озвучив його адвокат.

Згодом Веліай оприлюднив два рукописні записи, які, за його словами, містили вимоги Рами. Він також закликав прем’єра надати докази його припущень щодо участі мера у протестах.

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Переведення до в’язниці у Фієрі

Заяви пролунали через кілька днів після переведення Веліая з центру досудового тримання в Дурресі до установи у Фієрі. Мер назвав це переведення політично вмотивованим і прирівняв його до поліцейського викрадення, наголосивши на відсутності письмового розпорядження.

Генеральна дирекція в’язниць Албанії заявила, що переведення було стандартною процедурою. Водночас відомство повідомило, що наказ про нього віднесли до державної таємниці.

Зауваження правозахисників

Після заяв Веліая Албанський Гельсінський комітет провів моніторинг у в’язниці Фієра. Організація повідомила про серйозні проблеми з прозорістю причин переведення, засекреченням відповідного наказу та перешкодами для ефективного оскарження.

Веліай перебуває під вартою з 10 лютого 2025 року після арешту Спеціальною прокуратурою з питань корупції та організованої злочинності. Йому закидають корупцію та відмивання коштів у справі, яка також стосується його дружини Айоли Джокси. Мер заперечує висунуті звинувачення.

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