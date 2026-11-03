В Албании находящийся под стражей мэр Тираны Эрион Велиай заявил, что премьер-министр Эди Рама через министра юстиции передал требование уйти в отставку и признать причастность к насильственным протестам в столице. Об этом сообщает Balkan Insight.

Заявления о требованиях премьера

Адвокат Велиая Пларент Ндреца сообщил, что министр юстиции Тони Гогу посетил его подзащитного в тюрьме после перевода мэра и якобы передал перечень требований от Рамы. По словам адвоката, от Велиая требовали покинуть должность и признать, что он стоял за протестными акциями в Тиране.

Гогу подтвердил факт встречи с мэром, но опроверг, что передавал какие-либо сообщения от премьера. Министр объяснил визит проверкой условий содержания Велиая и рассмотрением жалоб, которые ранее публично озвучил его адвокат.

Позднее Велиай опубликовал две рукописные записи, которые, по его словам, содержали требования Рамы. Он также призвал премьера предоставить доказательства его предположений об участии мэра в протестах.

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Перевод в тюрьму в Фиери

Заявления прозвучали через несколько дней после перевода Велиая из центра досудебного содержания в Дурресе в учреждение в Фиери. Мэр назвал этот перевод политически мотивированным и приравнял его к полицейскому похищению, подчеркнув отсутствие письменного распоряжения.

Генеральная дирекция тюрем Албании заявила, что перевод был стандартной процедурой. В то же время ведомство сообщило, что распоряжение о нём отнесли к государственной тайне.

Замечания правозащитников

После заявлений Велиая Албанский Хельсинкский комитет провёл мониторинг в тюрьме Фиери. Организация сообщила о серьёзных проблемах с прозрачностью причин перевода, засекречиванием соответствующего распоряжения и препятствиями для эффективного обжалования.

Велиай находится под стражей с 10 февраля 2025 года после ареста Специальной прокуратурой по вопросам коррупции и организованной преступности. Ему вменяют коррупцию и отмывание средств по делу, которое также касается его жены Айолы Джокси. Мэр отрицает выдвинутые обвинения.

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