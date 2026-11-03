Аэропорт Варшава-Модлин в Польше возобновил работу около полудня во вторник после того, как сообщение о возможной бомбе вынудило пассажирский самолет из Лондона совершить там незапланированную посадку. Польская авиакомпания LOT подтвердила, что самолет, приземлившийся в Модлине, выполнял ее рейс.

Как сообщает CBC World, после возобновления полетов борт, в отношении которого поступило сообщение, продолжали проверять соответствующие службы. Пассажиры и члены экипажа находились в зале прилета и ожидали дальнейших решений.

Проверка рейса из Копенгагена

В тот же день сообщение о возможной бомбе поступило в отношении рейса SAS из Копенгагена в Варшаву. Самолет приземлился в аэропорту Варшава-Шопен, где его уже проверили. Представитель аэропорта заявил, что он продолжил работу.

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В SAS сообщили, что самолет благополучно прибыл в Варшаву, а пассажиры покинули борт. Польские власти заявили, что сообщение об угрозе в отношении этого рейса не подтвердилось. Установить, были ли связаны между собой два сообщения, пока не удалось.

Похожие сообщения в Софии и Будапеште

Отдельно во вторник самолет, направлявшийся из Израиля, приземлился в аэропорту Софии после полученного по электронной почте сообщения о бомбе. По данным болгарского агентства BTA, антитеррористические подразделения проверяли самолет на наличие взрывных устройств.

Накануне рейс Wizz Air из Лондона в Софию перенаправили в Будапешт из-за аналогичного сообщения, заявил в Facebook министр обороны Венгрии.

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