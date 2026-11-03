波兰华沙莫德林机场于周二中午前后恢复运营，此前一则有关可能存在炸弹的消息迫使一架从伦敦起飞的客机在那里计划外降落。波兰航空公司LOT确认，在莫德林降落的飞机正在执行该公司的航班。

据CBC World报道，航班恢复后，相关部门仍在对收到威胁消息所涉及的飞机进行检查。乘客和机组人员留在抵达大厅，等待进一步决定。

检查来自哥本哈根的航班

同一天，一架从哥本哈根飞往华沙的SAS航班也收到可能有炸弹的消息。该飞机降落在华沙肖邦机场，并已接受检查。机场代表表示，机场继续运营。

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SAS表示，飞机已安全抵达华沙，乘客已离开飞机。波兰当局表示，针对该航班的威胁消息未获证实。目前尚未确定两起消息是否有关联。

索菲亚和布达佩斯的类似消息

另据报道，周二一架从以色列起飞的飞机在收到一封关于炸弹的电子邮件后降落在索菲亚机场。据保加利亚BTA通讯社报道，反恐部门正在检查飞机是否有爆炸装置。

匈牙利国防部长在Facebook上表示，前一天，一架从伦敦飞往索菲亚的Wizz Air航班因类似消息被改降至布达佩斯。

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