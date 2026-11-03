Lotnisko Warszawa-Modlin w Polsce wznowiło pracę około południa we wtorek po tym, jak informacja o możliwej bombie zmusiła samolot pasażerski z Londynu do nieplanowanego lądowania. Polskie linie lotnicze LOT potwierdziły, że samolot, który wylądował w Modlinie, wykonywał ich rejs.

Jak informuje CBC World, po wznowieniu lotów samolot, którego dotyczyła informacja, był nadal sprawdzany przez odpowiednie służby. Pasażerowie i członkowie załogi przebywali w hali przylotów, oczekując na dalsze decyzje.

Kontrola lotu z Kopenhagi

Tego samego dnia informacja o możliwej bombie wpłynęła w sprawie lotu SAS z Kopenhagi do Warszawy. Samolot wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie został już sprawdzony. Przedstawiciel lotniska oświadczył, że kontynuował on pracę.

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W SAS poinformowano, że samolot bezpiecznie przyleciał do Warszawy, a pasażerowie opuścili pokład. Polskie władze oświadczyły, że informacja o zagrożeniu dotyczącym tego lotu nie potwierdziła się. Nie ustalono jeszcze, czy oba zgłoszenia były ze sobą powiązane.

Podobne zgłoszenia w Sofii i Budapeszcie

Osobno we wtorek samolot lecący z Izraela wylądował na lotnisku w Sofii po otrzymaniu e-mailem informacji o bombie. Według bułgarskiej agencji BTA jednostki antyterrorystyczne sprawdzały samolot pod kątem obecności urządzeń wybuchowych.

Dzień wcześniej lot Wizz Air z Londynu do Sofii został przekierowany do Budapesztu z powodu podobnego zgłoszenia — poinformował na Facebooku minister obrony Węgier.

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