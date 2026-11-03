Словарь Collins выбрал слово года 2026

Составители авторитетного словаря английского языка Collins Dictionary назвали «mogging» (моггинг) словом года 2026-го. Этот термин означает превосходить кого-то или что-то, создавая впечатление, что другой человек или объект уступает по внешнему виду, уровню уверенности, статусу или другим показателям.

Считается, что это слово происходит от аббревиатуры AMOG (Alpha Male of the Group — «альфа-самец в группе»). Оно возникло примерно в 2016 году в среде бодибилдинга как существительное для обозначения самого доминирующего мужчины в спортзале, после чего трансформировалось в глагол.

В 2026 году слово приобрело широкую популярность среди молодежи и используется для описания превосходства во всём: от сравнения спортивных достижений и видеоигр до кулинарных успехов. Составители отмечают, что в современной речи этот термин употребляется преимущественно с ироническим подтекстом.

Источник: Collins Dictionary.

Издательство Оксфордского университета официально объявило главное слово 2025 года — «рейджбейт».

Составители популярного словаря английского языка Collins из Глазго определились со «словом 2024 года». Им стало существительное brat, обозначающее «уверенную, независимую, прямолинейную, бунтарскую, немного изменчивую личность, живущую в свое удовольствие, чаще всего женщину».

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