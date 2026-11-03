Słownik Collins wybrał słowo roku 2026

Autorzy renomowanego słownika języka angielskiego „Collins Dictionary” uznali słowo „mogging” za słowo roku 2026. Termin ten oznacza przewyższanie kogoś lub czegoś, sprawiając wrażenie, że inna osoba lub przedmiot jest gorszy pod względem wyglądu, poziomu pewności siebie, statusu lub innych wskaźników.

Uważa się, że słowo to wywodzi się od skrótu AMOG (Alpha Male of the Group – „samiec alfa w grupie”). Pojawiło się ono około 2016 roku w środowisku kulturystycznym jako rzeczownik określający najbardziej dominującego mężczyznę na siłowni, po czym przekształciło się w czasownik.

W 2026 roku słowo to zyskało szeroką popularność wśród młodzieży i jest używane do opisywania przewagi w dowolnej dziedzinie: od porównań osiągnięć sportowych i gier wideo po sukcesy kulinarne. Autorzy słownika zauważają, że we współczesnym języku termin ten jest używany głównie z ironicznym podtekstem.

Źródło: Collins Dictionary.

Wydawnictwo Uniwersytetu Oksfordzkiego oficjalnie ogłosiło słowo roku 2025 – „ragebait”.

Redaktorzy popularnego słownika języka angielskiego Collins z Glasgow wybrali „słowo roku 2024”. Został nim rzeczownik „brat”, oznaczający „pewną siebie, niezależną, bezpośrednią, buntowniczą, nieco kapryśną osobę, która żyje dla własnej przyjemności, najczęściej kobietę”.

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