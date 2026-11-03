Словник Collins обрав головне слово 2026 року
Укладачі авторитетного словника англійської мови Collins Dictionary визначили «mogging» (моггінг) головним словом 2026 року. Термін означає перевершувати когось або щось, створюючи враження, що інша особа чи об’єкт є гіршими за зовнішнім виглядом, рівнем впевненості, статусом або іншими показниками.
Вважається, що це слово походить від абревіатури AMOG (Alpha Male of the Group — «альфа-самець у групі»). Воно виникло приблизно у 2016 році в середовищі бодібілдингу як іменник для позначення найдомінантнішого чоловіка у спортзалі, після чого трансформувалося в дієслово.
У 2026 році слово набуло широкої популярності серед молоді та застосовується для опису переваги будь-чого: від порівняння спортивних досягнень і відеоігор до кулінарних успіхів. Укладачі зазначають, що в сучасному мовленні цей термін уживається переважно з іронічним підтекстом.
Джерело: Collins Dictionary.
Видавництво Оксфордського університету офіційно оголосило головне слово 2025 року – «рейджбейт».
Укладачі популярного словника англійської мови Collins із Глазго визначилися зі «словом 2024 року». Ним став іменник brat, який позначає «впевнену, незалежну, прямолінійну, бунтівну, трохи мінливу особу, яка живе у своє задоволення, найчастіше жінку».