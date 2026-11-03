Словник Collins обрав головне слово 2026 року

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Укладачі авторитетного словника англійської мови Collins Dictionary визначили «mogging» (моггінг) головним словом 2026 року. Термін означає перевершувати когось або щось, створюючи враження, що інша особа чи об’єкт є гіршими за зовнішнім виглядом, рівнем впевненості, статусом або іншими показниками.

Вважається, що це слово походить від абревіатури AMOG (Alpha Male of the Group — «альфа-самець у групі»). Воно виникло приблизно у 2016 році в середовищі бодібілдингу як іменник для позначення найдомінантнішого чоловіка у спортзалі, після чого трансформувалося в дієслово.

У 2026 році слово набуло широкої популярності серед молоді та застосовується для опису переваги будь-чого: від порівняння спортивних досягнень і відеоігор до кулінарних успіхів. Укладачі зазначають, що в сучасному мовленні цей термін уживається переважно з іронічним підтекстом.

Джерело: Collins Dictionary.

Видавництво Оксфордського університету офіційно оголосило головне слово 2025 року – «рейджбейт».

Укладачі популярного словника англійської мови Collins із Глазго визначилися зі «словом 2024 року». Ним став іменник brat, який позначає «впевнену, незалежну, прямолінійну, бунтівну, трохи мінливу особу, яка живе у своє задоволення, найчастіше жінку».

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