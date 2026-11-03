В России IT-специалистов заманивают на войну против Украины под видом вакансий для удаленной работы

Рекрутеры, работающие на Министерство обороны России, начали вербовать граждан на войну против Украины под видом вакансий для IT-специалистов. На сайте по поиску удаленной работы FL.ru появились объявления для «разработчиков программного обеспечения», «ИТ-специалистов» и «специалистов по цифровым системам», которым предлагают подписать контракт с российским военным ведомством.

В одном из объявлений указано: «Рассматриваем IT-специалистов и кандидатов с техническим опытом для работы в подразделении «Рубикон». Подойдут специалисты, которые работали с программным обеспечением, сетями, электроникой, связью и техническими системами».

Вакансии рассчитаны на кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет. От соискателей требуют «уверенного владения ПК», а также технических навыков и интереса к технике.

При этом ни в одном объявлении прямо не упоминается война против Украины или так называемая «СВО». Однако все вакансии содержат типичные для российских контрактников финансовые обещания:

единовременная выплата — до 2 млн рублей;

зарплата — от 300 тыс. рублей;

списание долгов — до 10 млн рублей;

возможность получить земельный участок площадью 10 соток.

Объявления были опубликованы в начале октября на странице «Доброволец-центра», который занимается вербовкой россиян на войну.

Журналист «Верстки» через форму обратной связи на сайте центра поинтересовался, насколько безопасна работа в должности IT-специалиста и насколько близко придется находиться к линии фронта.

В ответ поступило автоматическое сообщение: «Контрактная служба предполагает нахождение в зоне прохождения службы, работать удаленно невозможно».

Таким образом, несмотря на формулировку вакансий, создающих впечатление обычной технической работы, речь идет о контрактной службе в российском воинском подразделении.

До этого российские рекрутеры использовали и другие способы привлечения людей в армию под видом гражданского трудоустройства.

В частности, гражданам предлагали вакансии охранников складов Wildberries и Ozon, работу в Беларуси и Китае, водителей для перевозки гуманитарных грузов, а также службу в качестве «миротворцев».

Появление таких объявлений связывают со снижением темпов набора контрактников в российскую армию.

По подсчетам эксперта немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, в январе–августе контракт с Министерством обороны РФ подписали 234 тыс. россиян. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В августе спад достиг 20%, несмотря на то что средний размер единовременной выплаты в российских регионах вырос до рекордных почти 1,8 млн рублей.

Ранее осведомлённый источник Financial Times сообщал, что Кремль поставил задачу привлечь в российскую армию 409 тыс. контрактников в течение 2026 года.

На эти вакансии обратило внимание издание «Верстка».

Напомним, после появления сообщений о возможной новой волне мобилизации россияне стали активнее искать недвижимость за рубежом. Одним из самых популярных направлений стал Таиланд. В течение января–августа 2026 года граждане РФ приобрели там 1050 объектов недвижимости на общую сумму $123,5 млн, или 10,4 млрд рублей. Количество сделок оказалось на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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