为俄罗斯国防部工作的招募人员开始以IT专业人才职位为幌子，招募公民参与对乌克兰的战争。 在远程工作招聘网站FL.ru上，出现了招聘“软件开发人员”、“IT专家”和“数字系统专家”的广告，这些职位要求应聘者与俄罗斯军方签订合同。

其中一则招聘启事写道：“我们正在物色IT专家及具备技术经验的应聘者，加入‘鲁比康’部门。 具备软件、网络、电子、通信及技术系统相关工作经验的专业人士均可应聘。”

这些职位面向18至35岁的应聘者。要求应聘者“熟练掌握电脑操作”，并具备相关技术技能及对技术的兴趣。

与此同时，没有任何一则招聘公告直接提及针对乌克兰的战争或所谓的“特别军事行动”。不过，所有职位都包含了俄罗斯合同兵中常见的经济承诺：

一次性奖金——最高200万卢布；

月薪——30万卢布起；

债务豁免——最高1000万卢布；

有机会获得10索托克的土地。

该招聘启事于10月初发布在“志愿者中心”的账号上，该机构专门负责招募俄罗斯人参战。

《维尔斯塔》的一名记者通过该中心网站上的反馈表询问，担任IT专员的工作有多安全，以及需要距离前线多近。

随后收到了一条自动回复：“合同服役要求驻扎在服役区域内，无法远程工作。”

因此，尽管职位描述给人的印象是普通的技术工作，但实际上这是在俄罗斯军事单位服合同兵役。

此前，俄罗斯招募人员还曾以民用就业为幌子，采用其他方式诱使民众参军。

例如，他们曾向公民提供Wildberries和Ozon仓库保安的职位、在白俄罗斯和中国的就业机会、人道主义物资运输司机的工作，以及担任“维和人员”的服役机会。

此类招聘广告的出现被认为与俄罗斯军队合同制士兵招募速度放缓有关。

据德国国际安全问题研究所专家雅尼斯·克吕格统计，1月至8月期间，共有23.4万名俄罗斯人与俄罗斯国防部签署了合同。这一数字比上年同期减少了10%。

尽管俄罗斯各地区的一次性奖金平均金额已升至创纪录的近180万卢布，但8月份的降幅仍达到20%。

此前，《金融时报》的一位知情人士透露，克里姆林宫设定了在2026年期间为俄罗斯军队招募40.9万名合同兵的目标。

《Verстка》杂志对这些招聘信息进行了报道。

需要指出的是，在有关可能出现新一轮动员的报道出现后，俄罗斯人开始更积极地在海外寻找房产。 泰国已成为最受欢迎的目的地之一。2026年1月至8月期间，俄罗斯公民在泰国购置了1050处房产，总金额达1.235亿美元，即104亿卢布。 交易数量比去年同期增长了38%。

马克龙称，俄罗斯可能正在筹备新一轮30万人的动员。

德国外长表示，俄罗斯在欧洲的侵略行为已达到新高度。

此前，波兰境内一座Starlink地面站发生可疑起火事件。

一架俄罗斯军用直升机侵犯了波兰领空。

此外，波兰因俄罗斯的袭击再次关闭了两座机场。

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