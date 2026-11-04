Decision Desk HQ预测，共和党籍联邦众议员安迪·巴尔将赢得肯塔基州联邦参议员选举。若这一结果成立，他将接替将在任期结束后退休的共和党参议员米奇·麦康奈尔。

据《国会山报》报道，巴尔与民主党人查尔斯·布克竞争，后者曾任肯塔基州众议院议员。Decision Desk HQ是该媒体选举报道的合作伙伴。

初步结果

截至周二美国东部时间20时26分，在38%的选票完成统计时，巴尔领先布克3.9个百分点。选举前，《库克政治报告》将这场参议员选举评为明显倾向共和党的竞选。

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党内支持

巴尔获得了肯塔基州共和党人和全国党内领导人的支持，其中包括总统唐纳德·特朗普以及众议院和参议院的共和党领导层。5月，特朗普在Truth Social的一则帖子中支持了巴尔的候选资格。

据该媒体称，同样寻求获得共和党提名的商人内特·莫里斯，在特朗普向他提供美国政府驻外大使职位后，同意退出党内初选。这为巴尔获得共和党提名扫清了道路。巴尔于2012年首次当选美国众议院议员；此前，他曾在麦康奈尔身边实习，并担任立法者吉姆·塔伦特的助理。

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