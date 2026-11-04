Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo republikańskiego kongresmena Andy’ego Barra w wyborach do Senatu USA z Kentucky. Jeśli wynik się utrzyma, zastąpi on republikańskiego senatora Mitcha McConnella, który ma ustąpić po zakończeniu swojej kadencji.

Jak informuje The Hill, Barr rywalizował z demokratą Charlesem Bookerem, byłym członkiem Izby Reprezentantów stanu Kentucky. Decision Desk HQ jest partnerem publikacji w relacjonowaniu wyborów.

Wstępne wyniki

Według stanu na 20:26 czasu wschodniego we wtorek, gdy przetworzono 38% głosów, Barr wyprzedzał Bookera o 3,9 punktu procentowego. Przed wyborami The Cook Political Report ocenił ten wyścig o mandat senatorski jako wyraźnie przechylający się na korzyść Partii Republikańskiej.

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Poparcie partii

Barra poparli republikanie z Kentucky oraz krajowi liderzy partii, w tym prezydent Donald Trump i republikańskie kierownictwo Izby Reprezentantów oraz Senatu. W maju Trump poparł kandydaturę Barra we wpisie na Truth Social.

Według publikacji biznesmen Nate Morris, który również ubiegał się o republikańską nominację, zgodził się wycofać z prawyborów po tym, jak Trump zaproponował mu stanowisko ambasadora w administracji USA. Otworzyło to Barrowi drogę do nominacji Partii Republikańskiej. Barr po raz pierwszy został wybrany do Izby Reprezentantów USA w 2012 roku; wcześniej odbywał staż u McConnella i pracował jako asystent legislacyjny Jima Talenta.

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