Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит предоставлять Израилю военную помощь после завершения 2026 года. Во вторник в эфире программы Fox and Friends на Fox News он сказал, что Соединенные Штаты больше не будут платить Израилю в конце года. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Заявление о договоренности

По словам Трампа, он достиг соответствующей договоренности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху несколько месяцев назад. Президент США сказал, что американская помощь Израилю составляет 4 миллиарда долларов в год, и заявил, что Израиль больше не нуждается в этих средствах.

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«Мы уже согласились, что до конца этого года не будем платить Израилю. Теперь мы поможем Израилю, если он будет в этом нуждаться», — сказал Трамп.

Позиция президента США

Трамп также заявил, что некоторые демократы и политики левых взглядов использовали тему финансирования Израиля Соединенными Штатами как аргумент для критики республиканцев. Jerusalem Post не привело деталей договоренности с Нетаньяху или механизма возможной дальнейшей помощи Израилю.

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