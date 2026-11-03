Президент Трамп заявив про припинення військової допомоги Ізраїлю — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон припинить надавати Ізраїлю військову допомогу після завершення 2026 року. У вівторок в ефірі програми Fox and Friends на Fox News він сказав, що Сполучені Штати більше не платитимуть Ізраїлю наприкінці року. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Заява про домовленість

За словами Трампа, він досяг відповідної домовленості з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу кілька місяців тому. Президент США сказав, що американська допомога Ізраїлю становить 4 мільярди доларів на рік, і заявив, що Ізраїль більше не потребує цих коштів.

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«Ми вже погодилися, що до кінця цього року не платитимемо Ізраїлю. Тепер ми допоможемо Ізраїлю, якщо він цього потребуватиме», — сказав Трамп.

Позиція президента США

Трамп також заявив, що деякі демократи та політики лівих поглядів використовували тему фінансування Ізраїлю Сполученими Штатами як аргумент для критики республіканців. Деталей домовленості з Нетаньягу або механізму можливої подальшої допомоги Ізраїлю Jerusalem Post не навело.

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