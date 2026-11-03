Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton przestanie udzielać Izraelowi pomocy wojskowej po zakończeniu 2026 roku. We wtorek w programie Fox and Friends na antenie Fox News powiedział, że Stany Zjednoczone przestaną płacić Izraelowi pod koniec roku. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Oświadczenie o porozumieniu

Według Trumpa kilka miesięcy temu osiągnął on odpowiednie porozumienie z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Prezydent USA powiedział, że amerykańska pomoc dla Izraela wynosi 4 miliardy dolarów rocznie, i oświadczył, że Izrael nie potrzebuje już tych środków.

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„Już uzgodniliśmy, że do końca tego roku nie będziemy płacić Izraelowi. Teraz pomożemy Izraelowi, jeśli będzie tego potrzebował” — powiedział Trump.

Stanowisko prezydenta USA

Trump oświadczył również, że niektórzy demokraci i politycy lewicowi wykorzystywali kwestię finansowania Izraela przez Stany Zjednoczone jako argument do krytykowania republikanów. Jerusalem Post nie podał szczegółów porozumienia z Netanjahu ani mechanizmu ewentualnej dalszej pomocy dla Izraela.

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