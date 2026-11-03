在阿尔巴尼亚，被拘押的地拉那市长埃里翁·韦利亚伊表示，总理埃迪·拉马通过司法部长转达要求，要求他辞职并承认参与首都的暴力抗议活动。据Balkan Insight报道。

关于总理要求的说法

韦利亚伊的律师普拉伦特·恩德雷察表示，司法部长托尼·戈古在市长被转移后到监狱探视了他的当事人，并据称转达了拉马提出的一系列要求。律师称，韦利亚伊被要求辞去职务，并承认是他策划了地拉那的抗议活动。

戈古确认曾与市长会面，但否认转达过任何来自总理的信息。这名部长解释说，此行是为了检查韦利亚伊的羁押条件，并审议其律师此前公开提出的投诉。

随后，韦利亚伊公布了两份手写记录，他称其中包含拉马的要求。他还呼吁总理提供证据，证明其有关市长参与抗议活动的推测。

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被转移至费里监狱

这些说法是在韦利亚伊从都拉斯的一所审前羁押中心被转移至费里的一所机构数天后提出的。这名市长称此次转移具有政治动机，并将其比作警方绑架，强调没有书面命令。

阿尔巴尼亚监狱总局表示，此次转移是标准程序。与此同时，该机构称，有关命令被列为国家机密。

人权捍卫者的关切

在韦利亚伊发表声明后，阿尔巴尼亚赫尔辛基委员会对费里监狱进行了监督。该组织称，转移原因的透明度、相关命令被列为机密以及有效申诉面临的障碍都存在严重问题。

韦利亚伊自2025年2月10日起一直被拘押，此前他被反腐败和有组织犯罪特别检察院逮捕。他被指控腐败和洗钱，该案也涉及其妻子艾奥拉·乔克西。市长否认这些指控。

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