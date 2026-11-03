Журек подал шестое ходатайство об отмене иммунитета Свенчковского — Interia
В Польше министр юстиции Вальдемар Журек сообщил, что направил в Конституционный трибунал шестое ходатайство об отмене иммунитета Богдана Свенчковского. По словам министра, новое обращение касается закупки шпионской системы Hermes в период, когда Свенчковский занимал должность Национального прокурора.
Сообщение министра
Как сообщает Interia, Журек обнародовал информацию об обращении в публикации на платформе X. В ней он уточнил, что это шестое ходатайство об отмене иммунитета Свенчковского.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Предыдущие обращения
Министр также заявил, что присоединил новое ходатайство к пяти обращениям, переданным в пятницу. В сообщении не уточняется, каких именно вопросов касались предыдущие пять ходатайств.
Журек не привел других деталей относительно закупки системы Hermes или содержания нового обращения. Interia также не сообщает о дальнейшем рассмотрении ходатайства Конституционным трибуналом.