W Polsce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego szósty wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Według ministra nowe wystąpienie dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w okresie, gdy Święczkowski pełnił funkcję Prokuratora Krajowego.

Informacja ministra

Jak podaje Interia, Żurek ujawnił informację o wystąpieniu we wpisie na platformie X. Wyjaśnił w nim, że jest to szósty wniosek o uchylenie immunitetu Święczkowskiego.

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Poprzednie wnioski

Minister oświadczył również, że dołączył nowy wniosek do pięciu wystąpień przekazanych w piątek. W komunikacie nie sprecyzowano, jakich dokładnie kwestii dotyczyło poprzednich pięć wniosków.

Żurek nie podał innych szczegółów dotyczących zakupu systemu Hermes ani treści nowego wystąpienia. Interia również nie informuje o dalszym rozpatrywaniu wniosku przez Trybunał Konstytucyjny.

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