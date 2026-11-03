W Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — Taganski Sąd Rejonowy w Moskwie ukarał Google i komunikator Telegram grzywnami w łącznej wysokości 18,4 mln rubli, czyli około 226 tys. dolarów. Sąd wydał decyzje w sprawach administracyjnych przeciwko firmom technologicznym 3 listopada.

Grzywna dla Telegrama

Największą grzywnę nałożono na Telegram — 14,6 mln rubli, co odpowiada około 179 tys. dolarów. Kwota obejmuje kary za trzy naruszenia związane z nieusunięciem materiałów, które rosyjskie władze uznają za zakazane.

W szczególności platformę ukarano za treści związane z rekrutacją do organizacji zakazanej w Rosji jako terrorystyczna, a także za książkę, którą rosyjskie władze uznały za materiał ekstremistyczny.

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Zarzuty wobec Google

Google ma zapłacić 3,8 mln rubli, czyli około 47 tys. dolarów. Jak informuje Anadolu Agency, podstawą grzywny było nieusunięcie informacji, którą rosyjskie organy władzy uznały za dyskredytującą rosyjskie siły zbrojne i instytucje państwowe.

Rosyjskie sądy wielokrotnie nakładały grzywny na zagraniczne platformy internetowe, w tym Google i Telegram, za nieusuwanie treści, które władze kraju uznają za zakazane, oraz za nieprzestrzeganie lokalnych wymogów regulacyjnych.

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