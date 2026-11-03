В Российской Федерации — государстве-агрессоре — Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google и мессенджер Telegram в общей сложности на 18,4 млн рублей, или примерно 226 тысяч долларов. Решения по административным делам против технологических компаний суд вынес 3 ноября.

Штраф для Telegram

Самый крупный штраф назначили Telegram — 14,6 млн рублей, что эквивалентно около 179 тысячам долларов. Сумма состоит из наказаний за три нарушения, связанные с неудалением материалов, которые российские власти считают запрещёнными.

В частности, платформу наказали из-за контента, связанного с вербовкой в организацию, запрещённую в России как террористическая, а также из-за книги, которую российские власти признали экстремистским материалом.

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Претензии к Google

Google должна выплатить 3,8 млн рублей, или около 47 тысяч долларов. Как сообщает Anadolu Agency, основанием для штрафа стало неудаление информации, которую российские органы власти расценили как дискредитирующую российские вооружённые силы и государственные институты.

Российские суды неоднократно штрафовали иностранные интернет-платформы, в частности Google и Telegram, за неудаление контента, который власти страны считают запрещённым, и несоблюдение местных регуляторных требований.

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