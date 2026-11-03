Суд у Москві оштрафував Google і Telegram на $226 тисяч — Anadolu Agency

У Російській Федерації — державі-агресорі, Таганський районний суд Москви оштрафував Google і месенджер Telegram загалом на 18,4 млн рублів, або приблизно 226 тисяч доларів. Рішення у адміністративних справах проти технологічних компаній суд ухвалив 3 листопада.

Штраф для Telegram

Найбільший штраф призначили Telegram — 14,6 млн рублів, що еквівалентно близько 179 тисячам доларів. Сума складається з покарань за три порушення, пов’язані з невидаленням матеріалів, які російська влада вважає забороненими.

Зокрема, платформу покарали через контент, пов’язаний із вербуванням до організації, забороненої в Росії як терористична, а також через книгу, яку російська влада визнала екстремістським матеріалом.

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Претензії до Google

Google має сплатити 3,8 млн рублів, або близько 47 тисяч доларів. Як повідомляє Anadolu Agency, підставою для штрафу стало невидалення інформації, яку російські органи влади розцінили як таку, що дискредитує російські збройні сили та державні інституції.

Російські суди неодноразово штрафували іноземні інтернет-платформи, зокрема Google і Telegram, за невидалення контенту, який влада країни вважає забороненим, та недотримання місцевих регуляторних вимог.

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