Armia Stanów Zjednoczonych przetestowała drona z silnikiem wydrukowanym w technologii 3D, zasilanym paliwem ciężkim

Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła testy drona wyposażonego w układ napędowy wyprodukowany przy użyciu druku 3D i przystosowany do pracy na paliwie ciężkim. Rozwiązanie to ma na celu wydłużenie czasu trwania i zwiększenie prędkości lotu dronów, a także poszerzenie ich możliwości operacyjnych.

Zaznaczono, że naukowcy z Dowództwa Rozwoju Zdolności Bojowych armii amerykańskiej opracowali ulepszony silnik dla dronów w ramach nowego programu badawczego.

„Program rozwiązuje kluczowe problemy związane z mocą i siłą napędową, co powinno pozwolić dronom na dłuższe i szybsze loty, pracę na większych wysokościach, przewożenie większego ładunku użytecznego oraz działanie w ekstremalnych warunkach” — oświadczył kierownik programu badawczego Chol-Boom Kweon.

Jak dodał, podczas prac nad projektem naukowcy wykorzystali zaawansowane modelowanie hydrodynamiczne, aby rozwiązać problemy związane z efektywnym spalaniem ciężkiego paliwa w silniku rotacyjnym.

W szczególności specjalistom udało się udoskonalić rozpylanie i odparowywanie paliwa, minimalizując jednocześnie wycieki sprężonego powietrza i oparów paliwa.

Nowy silnik rotacyjny zintegrowano z 400-woltowym układem silnikowo-generatorowym. Razem tworzą one sekwencyjny hybrydowy układ napędowy zasilany paliwem ciężkim.

Został on opracowany w celu wsparcia operacji pionowego startu i lądowania, zwłaszcza w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Podano, że nowy bezzałogowy statek powietrzny ma zostać przekazany partnerom wojskowym USA w celu przeprowadzenia dalszych eksperymentów i prac rozwojowych. Umożliwi to kontynuację testów tej technologii oraz ocenę jej możliwości w różnych warunkach.

Informację tę przekazała armia USA.

Wcześniej, 7 października, pierwszy francuski samolot rozpoznania radioelektronicznego Dassault Falcon 8X Archange przybył do bazy lotniczej Évre-Fouville 105 w Normandii. To właśnie stamtąd francuskie Siły Powietrzno-Kosmiczne będą w przyszłości eksploatować ten typ samolotów. Po wylądowaniu samolot przeszedł do fazy eksperymentów technicznych i operacyjnych.

W dniach 29–30 października NATO przeprowadziło na Łotwie wydarzenie NATO FUSE, podczas którego testowano metody przeciwdziałania dronom, wymiany danych między sojusznikami oraz przyspieszenia procesów namierzania. W ramach wydarzenia, zorganizowanego przez Dowództwo NATO ds. Transformacji, połączono trzy inicjatywy: Digital Backbone eXperimentation (DiBaX), Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) oraz Next Generation Targeting (NGT).

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