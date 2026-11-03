W Niemczech Federalny Trybunał Obrachunkowy doradził rządowi, aby nie zezwalał Autobahn GmbH na samodzielne pozyskiwanie finansowania dłużnego w ramach planowanej reformy finansowej. Poinformował o tym Der Spiegel.

Stanowisko Trybunału Obrachunkowego

Publikacja charakteryzuje stanowisko organu audytowego jako ostrą krytykę proponowanej reformy. Według jej informacji rekomendacja ma pilny charakter i dotyczy prawa spółki do zaciągania pożyczek we własnym imieniu.

Planowana reforma

Zmiana modelu finansowania Autobahn GmbH jest pożądanym projektem kanclerza Niemiec i ministra transportu, pisze Der Spiegel. Trybunał Obrachunkowy natomiast zaleca rządowi, by nie dawał spółce możliwości samodzielnego kumulowania długu.

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W materiale wspomniano również o autostradzie A99 w pobliżu Monachium. W podpisie pod zdjęciem podano, że nie przeprowadzono tam kontroli zgodnie z odpowiednimi zasadami.

Wiadomość opublikowano 3 listopada 2026 roku o godz. 11:24. Autorem materiału jest David Böcking.

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