В Германии Федеральная счётная палата посоветовала правительству не разрешать Autobahn GmbH самостоятельно привлекать долговое финансирование в рамках запланированной финансовой реформы. Об этом сообщает Der Spiegel.

Позиция Счётной палаты

Издание характеризует позицию аудиторского органа как резкую критику предложенной реформы. По его данным, рекомендация носит срочный характер и касается права компании брать займы от собственного имени.

Запланированная реформа

Изменение модели финансирования Autobahn GmbH является желаемым проектом канцлера Германии и министра транспорта, пишет Der Spiegel. Счётная палата, в свою очередь, рекомендует правительству не предоставлять компании возможности самостоятельно накапливать долги.

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В материале также упоминается автомагистраль A99 возле Мюнхена. В подписи к фото говорится, что проверку там не проводили в соответствии с соответствующими правилами.

Сообщение было опубликовано 3 ноября 2026 года в 11:24. Автор материала — Давид Бёкинг.

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