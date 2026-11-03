Dwa samoloty pasażerskie Ryanair awaryjnie wylądowały na lotnisku Fiumicino w Rzymie po anonimowych zgłoszeniach o możliwych materiałach wybuchowych na pokładzie. Samoloty lecące z Portugalii i Irlandii przed lądowaniem były eskortowane przez wojskowe myśliwce. Poinformował o tym RMF24.

Kontrola na lotnisku Fiumicino

Według włoskich mediów lotnisko otrzymało anonimową informację o prawdopodobnych urządzeniach wybuchowych na pokładzie dwóch samolotów linii lotniczej. Po wprowadzeniu wzmocnionych środków bezpieczeństwa loty eskortowały myśliwce, a na lotnisku czekali na nie saperzy.

Po lądowaniu służby sprawdziły pasażerów, bagaż i oba samoloty. Podczas kontroli nie wykryto materiałów wybuchowych ani innego zagrożenia. Zgłoszenia o bombach okazały się fałszywe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne alarmy w regionie

Tego samego dnia zgłoszenia o możliwych materiałach wybuchowych wpłynęły również na ruch lotniczy w innych krajach. Samolot lecący z Izraela awaryjnie wylądował w Sofii, a bułgarskie służby rozpoczęły sprawdzanie informacji.

W Polsce lot z Londynu przekierowano na lotnisko Warszawa-Modlin, które tymczasowo zawiesiło działalność. Samolot z Kopenhagi sprawdzono po lądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie. W obu przypadkach zagrożenie nie potwierdziło się. Dzień wcześniej samolot Wizz Air lecący z Londynu do Sofii skierowano do Budapesztu po zgłoszeniu o bombie.

Czytaj nas na